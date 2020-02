Aulas retornam nos dias 22, para creches em período integral, e 28, para aulas regulares

publicado em 01/02/2020

Após o período de descanso do ano letivo, a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga trabalha para recepcionar os alunos. As aulas tiveram início no dia 23 de janeiro para as crianças matriculadas no período integral dos Centros de Educação Municipal de Ensino Infantil (CEMEI), Já para os estudantes do ensino fundamental (CEM), os alunos dos CEMEIS, e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), com aulas regulares, a volta às aulas ocorrerá no dia 03 de fevereiro.Ao todo, mais de 9,2 mil alunos estão matriculados nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e EJA da rede municipal. A recepção desses alunos também está sendo planejada e terá atividades diversificadas e lanches.Todas as escolas da rede municipal de educação passaram, durante as férias, por uma série de benfeitorias para melhor atender as crianças. Outras melhorias ainda estão sendo realizadas nos próximos dias.Projetos para o primeiro dia de aula relacionados a adaptação e acolhimento das crianças foram preparados, principalmente com relação aos alunos novos e os que estão em transição do infantil para o fundamental.Os alunos também irão receber o kit uniforme até o final de março. O kit contém 2 camisetas, 2 bermudas, tênis e uma papet para alunos da educação infantil.Responsáveis por levar o conhecimento aos pequenos, a Prefeitura de Votuporanga se preocupa com a preparação de seus professores e educadores, que participam, constantemente, de congressos e capacitações. Como por exemplo a formação “Aprendizagens Essenciais”, aplicada na Cidade Universitária, que aconteceu nos dias 29 e 30 de janeiro.Os professores ja retornaram às atividades no dia 27 de janeiro para planejamento de aulas.Além disso, a Prefeitura está ampliando ainda mais o número de professores de sua rede. Estão abertas inscrições para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 30 profissionais.