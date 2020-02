Evento reuniu coordenadores, docentes, supervisores e colaboradores da Instituição, no Campus Centro

publicado em 19/02/2020

A novidade deste ano foi a interatividade simultânea por meio de uma plataforma criada pela Instituição (Foto: Unifev)

A Unifev promoveu, na tarde de terça-feira (dia 18), o seu XI Fórum de Autoavaliação Institucional. Realizado no Auditório do Campus Centro, o evento reuniu membros de todos os comitês, para discutir sobre o universo educacional e acadêmico.Na oportunidade, estiveram presentes o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano; o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Antônio Toschi da Silva; o coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA), Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco; coordenadores de cursos, docentes, supervisores e colaboradores da Instituição.Durante o encontro, os representantes de cada comitê puderam apresentar os resultados das últimas pesquisas institucionais feitas com alunos, ex-alunos, professores, colaboradores e a comunidade externa. Além disso, expuseram forças, fragilidades e planos de ação para o ciclo 2020/2021.A novidade deste ano foi a interatividade simultânea por meio de uma plataforma criada pela Instituição. Os presentes puderam deixar seus comentários e sugestões online para qualquer eixo e comitê, durante as respectivas apresentações.Para o Reitor, o aplicativo facilita o processo da CPA, que está fechando o ciclo 2019/2020 e entregará o relatório em março. “Estamos na era da informação e utilizar a tecnologia para otimizar processos é fundamental, principalmente, para uma Instituição de Ensino Superior (IES) como nós, que investe, cada dia mais, na Educação a Distância (EAD)”, explicou.CPAToda IES possui uma Comissão Própria de Avaliação, que é a responsável pela coordenação do processo de autoavaliação. Esse instrumento serve para a melhoria da Educação, na medida em que permite identificar e solucionar possíveis problemas referentes à Instituição.A Autoavaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que analisa aspectos como: Ensino; Infraestrutura; Pesquisa; Extensão; Responsabilidade Social; Comunicação; Desempenho dos Alunos; Gestão da Instituição; e Corpo Docente; entre outros.