Cidade

Unifev oferece curso sobre administração de medicamentos injetáveis

Com carga horária de oito horas, extensão será realizada no dia 07 de março, no Campus Centro; inscrições já estão abertas

publicado em 26/02/2020

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990 (Foto: Unifev)



Na oportunidade, os participantes aprenderão técnicas de preparação pelas diferentes vias adequadas à terapêutica médica, com discussão de casos clínicos e práticas de aplicação.



“O uso de medicamentos injetáveis muitas vezes pode apresentar uma ação mais rápida, duradoura e localizada do que remédios orais, para isso é importante administrá-los de forma segura e precisa, sendo essa uma das principais responsabilidades de profissionais das áreas de Enfermagem e Farmácia”, explicou o docente responsável pela atividade, Prof. Dr. Anisio Storti.



Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/injetaveis, até o dia 01 de março. O valor do investimento é de R$ 50, que pode ser parcelado em até duas vezes.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990. A Unifev, por meio da sua graduação em Farmácia, oferecerá um curso para administração de medicamentos injetáveis. Com carga horária de oito horas, a capacitação será realizada no dia 07 de março, no Campus Centro.Na oportunidade, os participantes aprenderão técnicas de preparação pelas diferentes vias adequadas à terapêutica médica, com discussão de casos clínicos e práticas de aplicação.“O uso de medicamentos injetáveis muitas vezes pode apresentar uma ação mais rápida, duradoura e localizada do que remédios orais, para isso é importante administrá-los de forma segura e precisa, sendo essa uma das principais responsabilidades de profissionais das áreas de Enfermagem e Farmácia”, explicou o docente responsável pela atividade, Prof. Dr. Anisio Storti.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/injetaveis, até o dia 01 de março. O valor do investimento é de R$ 50, que pode ser parcelado em até duas vezes.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2020/02/unifev-oferece-curso-sobre-administracao-de-medicamentos-injetaveis-n59972