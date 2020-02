Opções, de curta e média duração, são voltadas a públicos diversos; inscrições devem ser feitas no site www.unifevonline.com.br

publicado em 14/02/2020

Os cursos possuem investimentos variados, de acordo com a carga horária (Foto: Unifev)

A Unifev está oferecendo aos alunos da Instituição e à comunidade em geral diversas opções de cursos gratuitos, de curta e média duração, na modalidade Educação a Distância (EAD).Ao todo, são 17 capacitações com os seguintes temas: Planejamento Financeiro Pessoal; Espanhol Básico; Empregabilidade e Marketing Pessoal; Inglês Instrumental; Conhecimentos Gerais; Nova Ortografia; Como Preparar Cupcakes; Educação Ambiental; Educação em Direitos Humanos; Básico de Design Gráfico; Matemática Básica; Formação por Competências e Taxonomia de Bloom; Educação das Relações Étnico-Raciais do Ensino de História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana; Como Estudar; Leitura e Produção Textual; Citações e Referências; e Aprendendo a Pesquisar.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifevonline.com.br, na aba Unifev Aberta. As aulas podem ser iniciadas em até um dia útil, assim que a inscrição for concluída.Após a aprovação, o participante recebe um certificado de conclusão do curso.Além dos cursos gratuitos, o Setor de EAD oferece outras opções de capacitação, voltadas para diferentes públicos, como concurseiros, professores, acadêmicos em geral e empresas.Entre as possibilidades, estão: Como Passar em Provas e Concursos; Habilidades do Pensamento; Decisão de Investimento Pessoal; Fundamentos de Didática; e Como Falar em Público; entre outras.O modelo didático baseia-se em métodos colaborativos e ativos, que garantem a troca de experiências entre os participantes e o aprendizado de forma prática.Os cursos possuem investimentos variados, de acordo com a carga horária.Mais informações podem ser obtidas no Setor de EAD da UNIFEV ou pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 902.