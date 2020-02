Idosos atendidos tiveram uma semana especial de integração social, baseada na maior festa popular do Brasil: o Carnaval

publicado em 22/02/2020

Estimular a socialização e convivência grupal com enfoque na valorização de expressões artísticas e da cultura local. Esta foi a principal proposta para os idosos atendidos das unidades da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga.Na última semana, cada unidade se mobilizou durante os grupos socioeducativos para oferecer integração social, baseada na maior festa popular do Brasil: o Carnaval.Durante os encontros, foram oferecidas oficinas de dança pelo facilitador Rodrigo Marcel, da Roma Academia de Dança. "A intenção foi fazer mesmo um túnel do tempo, onde os presentes relembraram as antigas marchinhas, os tradicionais sambas-enredo e músicas que marcaram o Carnaval", disse.As ações tiveram início no dia 14, quando os atendidos do Centro de Convivência do Idoso "Walter Guerche" e do CRAS Leste estiveram no Parque da Cultura.Na terça (18/2), os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Sul fizeram uma atividade integrativa com as atendidas do Lar Viver Bem.Na quarta-feira (19/2), foi a vez do CRAS Norte reunir o público para a oficina de dança. No mesmo dia, o Centro de Convivência do Idoso "Francisco Pignatari" também recebeu a ação. A unidade foi decorada com fitas, flores e máscaras, tudo para empolgar ainda mais a terceira idade a entrar na folia.Sempre presente nos encontros, Vanda Rodriguez, de 79 anos, disse que a oficina de dança a fez relembrar os tradicionais bailes de Carnaval. "Gosto muito de dançar, me senti bem em participar e reviver esses momentos", falou. Ela frequenta o CCI desde 2000, e coleciona vários títulos, entre eles, a Miss Terceira Idade. "Tudo que tem eu participo", destacou.Rosa Pereira das Neves, de 72 anos, comentou que dançar a ajuda a manter a saúde. "Não tem tempo para ficar doente. O melhor da vida estou vivendo agora", disse. A munícipe está na unidade desde 2010, tendo também já participado de várias disputas esportivas.Na quinta-feira, os atendidos do Centro Dia do Idoso "José Jacob Lopes" participaram da oficina na unidade e na sexta-feira, fizeram integração com as atendidas do Lar Viver Bem. E para fechar a semana, o tradicional Baile de Carnaval no Parque da Cultura reuniu os públicos atendidos dos CRAS Oeste e Leste, e dos dois Centros de Convivência do Idoso.O secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, explicou que as atividades nas unidades tiveram como objetivo trabalhar a integração dos idosos, suas relações de amizades e momentos de descontração e convívio social. "Esta ação é uma das estratégias no atendimento da pessoa idosa e tem como benefício auxiliar no processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo. Essas ações fizeram com que revivessem as marchinhas carnavalescas que fazem parte da história de vida deles. Fortalece vínculos e a qualidade de vida melhora muito".