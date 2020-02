Evento contou com a participação de um dos principais médicos de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil

publicado em 14/02/2020

Na oportunidade, palestrou um dos principais nomes do País em Ginecologia e Obstetrícia (Foto: Unifev)

Destinado a alunos e profissionais da área da Saúde, a UNIFEV, por meio do curso de Medicina, realizou, nas noites dos dias 11 e 12 de fevereiro, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, o seu I Simpósio de Ginecologia e Obstetrícia.Na ocasião, estiveram presentes a coordenadora da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, a médica e Profa. Ma. Cristina Rocha Matarucco; a coordenadora-adjunta da graduação, Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato; professores, profissionais da Saúde e alunos.Na oportunidade, palestrou um dos principais nomes do País em Ginecologia e Obstetrícia, referência em saúde fetal e gestação, professor titular da Universidade de São Paulo (USP) e autor de mais de 500 artigos científicos e 27 livros: Prof. Dr. Marcelo Zugaib. No dia 12, foi a vez do docente da graduação Prof. Esp. Fernando Faria.Os profissionais falaram sobre aspectos relacionados à pré-eclâmpsia (hipertensão arterial durante a gestação), doença que é considerada a maior causa de morbimortalidade de mulheres grávidas no Brasil, e endometriose (respectivamente).Recepcionado com muito carinho pelos presentes, Zugaib demonstrou grande satisfação em conhecer a graduação do Centro Universitário de Votuporanga. “Tinha muita vontade de me relacionar com a faculdade de Medicina daqui. Fiquei muito satisfeito”, destacou.Aluna do 8° período de Medicina, Isabele Armentano Sargi, de 22 anos, é presidente da Liga e foi responsável pelo primeiro contato com o ginecologista, feito nas redes sociais. “Ele é referência nacional no assunto. O evento será grandioso e muito bom”, enfatizou.A Profa. Cristina destacou a importância do Simpósio. “O objetivo é ampliar os conhecimentos dos participantes acerca de assuntos relacionados à Ginecologia e Obstetrícia. Os assuntos foram de máxima importância a todos”, concluiu.