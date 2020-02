Equipe de Informação, Educação e Comunicação do Secez foi responsável pela realização de atividades, palestras e orientações, em diversos pontos da cidade

publicado em 19/02/2020

A equipe de Informação, Educação e Comunicação do Setor foi responsável por ações, como palestras, dinâmicas, orientações e gincanas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde participou da Semana Estadual de Mobilização Contra o Aedes aegypti, que encerrou no último sábado (15/2). A ação foi promovida em todo Estado de São Paulo, assim como em Votuporanga, que por intermédio do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez) desenvolveu atividades em diversos pontos da cidade.A equipe de Informação, Educação e Comunicação do Setor foi responsável por ações, como palestras, dinâmicas, orientações e gincanas, em Unidades de Saúde, no centro comercial, CCI (Centro de Convivência do Idoso), Arena “Plínio Marin”, escolas, associações, entre outros espaços.No último dia de ação, integrantes dos Rotary Clubes de Votuporanga reforçaram os trabalhos de orientação de combate ao mosquito transmissor da dengue. Junto às equipes do Secez, os rotarianos estiveram na região central, nos semáforos próximos à Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, em dois pontos da Rua Pernambuco. A ação teve como objetivo envolver e sensibilizar motoristas e pedestres sobre as medidas de combate à dengue por meio da distribuição de folhetos e faixas de orientação.Ações de rotinaDurante o ano todo, o trabalho de orientação é realizado pelas equipes do Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses). Elas recolhem criadouros, orientam munícipes prevenindo o surgimento de novos casos, percorrem as escolas, indústrias, clubes de serviços, igrejas, entre outros com trabalhos de prevenção; realiza rotineiramente visitas nas casas, arrastões, bloqueios e pulverizações.