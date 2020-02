População deve procurar Unidades de Saúde ou agentes de saúde para o recadastramento; prazo vai até 10 de abril

publicado em 26/02/2020

O prazo para o recadastramento termina no dia 10 de abril (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde solicita aos moradores de Votuporanga para que procurem uma das 16 Unidades de Saúde do Município ou um dos agentes de saúde para o recadastramento de seus dados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS). As Unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Atualmente, as Unidades de Saúde possuem 65.763 cadastros. O prazo para o recadastramento termina no dia 10 de abril.Este é um dos novos critérios de financiamento do Ministério da Saúde, para que a cidade não perca o repasse de recursos federais para o SUS, comprometendo significativamente esse tipo de serviço no Município. O objetivo do recadastramento é incluir mais 50 milhões de brasileiros no SUS, com acompanhamento regular da saúde.Documentos necessáriosÉ necessário que os munícipes apresentem, no ato do recadastramento, documentos originais, RG, CPF e cartão SUS.Ministério da SaúdeA iniciativa faz parte do Programa “Previne Brasil” e traz uma nova proposta de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS.Por meio desse Programa, consultas médicas e exames garantirão mais recursos federais aos municípios brasileiros.