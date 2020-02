Ganhadores do notebook e bicicletas deste mês são da avenida João Gonçalves Leite

publicado em 01/02/2020

O ganhador principal, que levou para casa o notebook foi o senhor Nilson Mestieri (Foto: Santa Casa)

A campanha Saúde que dá Prêmio, realizada em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev fez novos ganhadores neste mês. Os contemplados que ajudam a Santa Casa com a quantia mínima de R$5,00 na conta de água são da avenida João Gonçalves Leite, no Jardim Alvorada.O ganhador principal, que levou para casa o notebook foi o senhor Nilson Mestieri, que recebeu o prêmio ao lado da esposa Iraci, da filha Marisa e dos bisnetos Matheus e Emanuela. “Eu sempre falei pra minha esposa que tínhamos que colaborar com a Santa Casa, até antes de surgir a campanha. Daí, quando ficamos sabendo já começamos a contribuir desde o começo, é um Hospital que merece nosso apoio”, contou.Os vizinhos mais próximos de seu Nilson, Bárbara Chagas do Santos e Edmilson Armiato, que também contribuem na conta de água ganharam uma bicicleta cada e também enfatizaram a importância de contribuir com a Santa Casa.Para o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, campanhas como esta fazem toda a diferença para a manutenção dos atendimentos. “Estas ações contínuas fazem com que nosso Hospital melhore cada vez mais. Convido a população da cidade para contribuir, pois o valor é pequeno e fácil de ser doado, já que é debitado junto com a conta de água. Contamos com a participação de todos os nossos votuporanguenses e aproveito e deixo também registrado a nossa gratidão a todos aqueles que já contribuem, afinal, vocês estão ajudando a salvar vidas”, completou.Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5.Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos participantes da ação levam uma bicicleta cada. No começo ano, os prêmios são carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405-9139.O programa completo vai ao ar neste sábado (01/02), a partir das 13h, pela TV Unifev.