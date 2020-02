Enfermeiros Daisy Vitor, Rodrigo Ribeiro, Sirlei Sette e Carla Rodrigues trocaram experiências com profissionais de outra instituição

publicado em 15/02/2020

Conhecer Instituições e trocar experiências. Assim foi a visita técnica da Santa Casa de Votuporanga no Hospital da Criança e da Maternidade (HCM) em São José do Rio Preto nesta semana.