Novidade gera mais segurança ao paciente, agiliza processos e reduz custos com papéis

publicado em 06/02/2020

Hospital está implementando a substituição por meio de um tablet (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga iniciou um novo processo para a troca de plantão da enfermagem, que atualmente é feito por meio de papéis. O Hospital está implementando a substituição por meio de um tablet.De acordo com a enfermeira da Educação Permanente, Carla Rodrigues, a mudança começou na Ala G, e, em breve, será espalhada para todo a Instituição. “A troca de plantão no Hospital envolve prioritariamente os profissionais de enfermagem e deve sempre seguir processos que garantam a segurança do paciente. Para isso, é utilizado a ferramenta SBAR, que significa Situação, Breve Histórico, Avaliação e Recomendação. Em uma ação conjunta entre a enfermeira da Educação Permanente, a profissional responsável pelas Alas F/G e José Delgado e os analistas de tecnologia e informação, possibilitamos que este novo recurso fosse implantado. Iniciamos os treinamentos na Ala G (unidade piloto) e, após, vamos estender para os demais locais da Santa Casa”, disse.A enfermeira responsável pelas Alas F/G e José Delgado, Daisy Vitor, conta que esta nova ação está facilitando e agilizando os processos. “Além das vantagens da passagem de plantão a beira leito, o grande diferencial é que tudo está gravado no sistema. Além de aumentarmos a qualidade das informações, confirmamos elas em tempo real ao lado do paciente, que se sente mais seguro em relação ao tratamento”, contou.Para a enfermeira clínica Fernanda Bueno, o novo método de passagem do plantão pelo tablet traz um respaldo maior para os profissionais da enfermagem. “Aqui, temos as informações sobre o assistido, a doença, os exames que ele fez e resultados, medicamentos e prescrições que já foram realizadas. Por isso, fica mais fácil acompanhar a evolução tanto médica, quanto de enfermagem, pois tudo está registrado no sistema”.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana elogiou a iniciativa. “Nosso Hospital está sempre atento às novas tecnologias, contando com profissionais atentos e capacitados para oferecer sempre um atendimento humanizado e com muita competência. Parabenizo as equipes envolvidas neste novo processo, que com certeza, tem tudo para auxiliar ainda mais nossos pacientes”, finalizou.