Dr. Ernesto Hoffmann está à disposição dos usuários na sede do Plano de segunda a sexta-feira

publicado em 22/02/2020

O médico da família e da comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, está à disposição dos usuários (Foto: Santa Casa)

Para promover o conceito de atenção integral à saúde e inspirado em experiências bem-sucedidas no Reino Unido e Canadá, o SanSaúde resgatou a figura do médico da família. O foco está no cuidado centrado na pessoa, na proteção, prevenção, cura, reabilitação e cuidados paliativos ao longo da vida e não somente na doença, através de acompanhamento contínuo do usuário para a promoção da saúde.O médico da família e da comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, está à disposição dos usuários na sede do plano de segunda a sexta-feira. Ele cuida do paciente e seus familiares, acompanhando-os ao longo do tempo. Conhece o histórico de saúde, compreendendo o momento do ciclo de vida de cada um dos integrantes do núcleo familiar, entendendo as suas preocupações e também suas expectativas.Esse profissional olha para a saúde de forma integral. Também orienta, apoia e se dedica para que todos os indivíduos busquem uma vida mais saudável. “Diferente das outras especialidades, que são separadas por uma parte do corpo ou por faixa etária, o médico da família é especialista dos problemas mais prevalentes e, por isso, que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família tem o lema: “um médico para chamar de seu”, explicou Dr. Ernesto.O médico de família é o profissional capaz de atender a todas as condições de saúde. Se precisar de cuidado em outras especialidades, ele poderá orientá-lo apontando o especialista mais indicado, acompanhando e coordenando todo esse processo. Em até 90% dos casos atendidos por médicos de família são resolvidos em uma única consulta, segundo pesquisas internacionais.Pesquisas internacionais apontam que as pessoas que são acompanhadas ao longo da vida por seu médico de família vivem melhor, com baixa taxa de internação e com melhor qualidade de vida.Dr. Ernesto atua em duas frentes no SanSaúde. “Atendo a demanda espontânea para doenças diversas como dengue e gripe. Os usuários do plano podem realizar o agendamento das consultas através do telefone (17) 3426-3000 ou diretamente na sede da operadora. Além disso, teremos assistência preventiva ao longo prazo. Por exemplo, um paciente com hipertensão, normalmente não tem sintomas, mas há fator de risco para infarto e derrame. Melhor do que ficar internado e ter qualquer tipo de sequela, é cuidar ao longo do tempo para não acontecer. Iremos convidar as pessoas, para saber sobre seus exames, atividades físicas, alimentação correta a fim de evitar estes problemas no futuro”, destacou.A gestora do SanSaúde, Luana Pucci Alvarenga Romano, ressaltou os benefícios. “Mais do que uma consulta, a proposta é resgatar o vínculo profissional-paciente, para que o contato com o médico de família seja um momento em que se discutem a saúde e a prevenção. Queremos cuidar das pessoas de forma mais próxima, ajudando, de fato, a viverem de forma mais saudável”, ressaltou.Entre as vantagens do modelo estão o rápido acesso ao atendimento e o resgate do médico da família, profissional responsável por cuidar de modo abrangente de cada indivíduo e identificar problemas que necessitem de atendimento especializado. “No modelo tradicional, muitas vezes o paciente recebe atenção inicial em serviços de maior complexidade, como pronto-atendimentos e hospitais, e nem sempre há coordenação e continuidade dos cuidados”, finalizou.