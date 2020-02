As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Saev Ambiental

publicado em 01/02/2020

As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Saev Ambiental (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Saev Ambiental, convocou 14 profissionais aprovados no Concurso Público nº 001/2019, nesta quinta-feira (30/1). A convocação foi publicada em Diário Oficial Eletrônico do Município.Foram convocados sete profissionais para Agente Técnico Operacional I – Serviços Gerais, quatro para Agente Técnico Operacional XIV – Manutenção Hidráulica II, dois para Técnico em Saneamento XXI – Administração Geral IV e um para Técnico em Saneamento XXII – Topografia.Os profissionais devem se apresentar no prazo de até quatro dias úteis a contar da data de publicação do edital, sendo que o não comparecimento no prazo corresponderá à desistência. Deverão estar munidos de documentos pessoais, um dos pré-requisitos do edital, e apresentá-los no Setor de Pessoal, localizado na Rua Pernambuco, nº 4.313, no Centro.As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Saev Ambiental.Atualmente, a Autarquia conta com cerca de 180 servidores, dos quais 25 foram convocados na Gestão do Prefeito João Dado.