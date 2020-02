Palestra informativa será realizada nesta terça-feira (4/2), no Parque da Cultura

publicado em 04/02/2020

Para participar do curso, os interessados devem ter 18 anos completos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) promoverão uma palestra para apresentar um programa dividido em 10 módulos para oferecer ferramentas e técnicas de geração de renda, por meio da identificação de oportunidades, gestão inovadora e vendas na área de Turismo Rural. A palestra informativa será nesta terça-feira (4/2), às 19h, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, localizado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 (Parque da Cultura).O programa é presencial e conta com carga horária de 240 horas, assim divididos: oportunidade de empreendimento (32 horas); identidade e cultura (24 horas); gestão de empreendimentos (24 horas); atrativos turísticos no meio rural (24 horas); pontos de vendas de produtos (24 horas); meios de hospedagem (24 horas); meios de alimentação (24 horas); atendendo e encantando o cliente (24 horas); resgate gastronômico (24 horas) e consolidação do programa (16 horas).O objetivo do programa é permitir aos interessados desenvolverem atividades com a finalidade de ampliar a visão sobre a propriedade rural, proporcionando métodos para identificar e implantar negócios turísticos.Para o Secretário Executivo do Comtur de Votuporanga, Alexandre Miotto da Costa, “o curso dará oportunidade de se criarem mercadorias que gerarão mais receita para a propriedade, valorizando a cultura local, podendo trabalhar com produtos artesanais e até descobrir outros métodos produtivos”.Para a Secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, "o turismo rural é segmento importantíssimo na valorização regional, destacando a cultura, proporcionando a conservação e a manutenção do patrimônio histórico. Além de tornar um lugar atrativo, ele possibilita ao produtor que trabalha com a criação de produtos de origem agrícola, orgânico ou característicos da região complementar sua renda".Para participar do curso, os interessados devem ter 18 anos completos. A inscrição será feita após a palestra de sensibilização no próprio local, com vagas limitadas. As aulas acontecerão no Parque da Cultura.