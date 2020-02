A ação denominada “Carnaval Legal” visa conscientizar os foliões para prevenção de doenças

publicado em 22/02/2020

A ação visa conscientizar os participantes do evento sobre a prevenção (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e da Saúde, está desenvolvendo a ação “Carnaval Legal” que distribuirá em torno de 5 mil kits de preservativos entre camisinhas e gel lubrificante aos foliões que curtirão o Carnaval na cidade. A ação visa conscientizar os participantes do evento sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.A distribuição dos preservativos é totalmente gratuita e será realizada em pontos da cidade que recebem grande fluxo de pessoas nesta época do ano como, por exemplo, em hotéis e áreas de lazer. A distribuição dos kits também será efetuada em clubes como Assary Clube de Campo e Votuporanga Clube; e em entidades como Comunidade São Francisco e Mão Amiga, além da distribuição no Festival Oba com trabalho de abordagem junto aos carnavalescos.Vale lembrar que as Unidades de Saúde oferecem preservativos à população durante todo o ano. A sede fica na rua Santa Catarina n. º 3890, Patrimônio Velho e atende pelo telefone (17) 3405-9787.