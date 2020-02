As matrículas estão abertas para ano letivo de 2020, que deve iniciar no dia 1º de março; bolsa é para o primeiro módulo

publicado em 06/02/2020

O professor Antônio Alberto Casali esteve na Cidade FM para falar sobre as novidades (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO polo da Educapi/Fael de Votuporanga está com matrículas abertas para os cursos de ensino a distância da instituição, que devem iniciar no dia 1º de março com descontos para alunos da cidade. O professor e sócio proprietário, Antônio Alberto Casali, esteve na Cidade FM para falar sobre as novidades.Durante a entrevista, Casali explicou que atualmente o ensino a distância tem crescido muito no Brasil. “Hoje, as estatísticas dizem que aproximadamente 50% dos universitários frequenta uma escola a distância. Porque ele faz o horário dele, não é necessária a presença dele na escola, e isso não caiu a qualidade de ensino”.Apesar de gerar dúvidas em muitas pessoas, o professor garante que a qualidade de ensino é a mesma das graduações presenciais, principalmente, porque existe uma rigorosidade. A Fael trabalha em cima de cronogramas que os alunos devem cumprir durante o curso, como apresentação de trabalho e provas.Questionado sobre o ensino a distância e suas qualidades, Casali enalteceu que o MEC tem esmero em relação a valorização atual dessa modalidade de estudo. “Chegou a ter uma época que houve uma explosão de cursos a distância e sem parâmetros, então tinha polo da faculdade X em cima de posto de gasolina. O MEC foi muito severo nisso e fechou. Ficaram somente as faculdades que realmente tem um comprometimento nisso”, finalizou.Segundo Casali, a Fael possui mais de 300 polos espalhados pelo país. A instituição é de Curitiba e, em parceria com a Educapi, se instalou no município para oferecer oportunidades para que a população tenha um ensino superior de qualidade. No polo, são oferecidos cursos superiores, como Pedagogia, além de cursos preparatórios para concursos e Enem, informática, inglês, entre outros.“Estamos com matrículas abertas e o início das aulas será no dia 1º de março. Hoje, temos 37 cursos oferecidos pela Fael e são todos reconhecidos pelo MEC. Pedagogia é o nosso carro chefe e está com um valor bem menor do que o presencial”, contou.Outra novidade anunciada pelo professor foi o desconto para alunos de Votuporanga. Para aqueles que realizarem a matrícula para qualquer curso da instituição, haverá uma bolsa com 40% de desconto das mensalidades do primeiro módulo.“Se a pessoa tiver vontade, ela tem facilidade para estudar. Ela só vai no nosso polo para fazer as provas, uma vez a cada período. Ela irá na Fael para fazer a matrícula e terá o acompanhamento do tutor do polo durante o curso”, explicou.Para efetuar a matrícula, basta o candidato ir até o polo da Fael, que está localizado no cruzamento das ruas Pernambuco e Paraíba, nº 3891. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3046 – 8642.