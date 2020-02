ndice corresponde ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano passado; dentre as manifestações, o número de reclamações registrou decréscimo e de elogios e agradecimentos aumentou

publicado em 18/02/2020

O telefone é o 0800-770-3590 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Ouvidoria Geral do Município, da Secretaria da Transparência e Controladoria da Prefeitura de Votuporanga, segue se destacando no atendimento à população votuporanguense. De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, o órgão registrou aumento no número de manifestações comparado ao mesmo período de 2018. No último ano foram 3.411 manifestações, com índice de 95,95% de resolutividade. Em 2018, foram 2.792 manifestações.Dentre as manifestações, o número de reclamações registrou decréscimo. Em 2019 foram 2.052, enquanto em 2018 foram 2.271. Já o número de elogios e agradecimentos aumentou, sendo que no ano passado foram 49, enquanto no ano retrasado foram 13.Segundo o Secretário de Transparência e Controladoria da Prefeitura, Ronaldo de Mattos, o decréscimo nas reclamações demonstra que a Administração Municipal tem atendido às demandas do cidadão antes que ele as reivindique. “O acréscimo nos elogios e sugestões demonstra que o cidadão percebe a assertividade do Poder Público na execução das ações como também seu papel no Governo participativo como preconiza a legislação”.Ainda constatou-se que o número de denúncias aumentou consideravelmente. No ano passado foram 976, enquanto em 2018 foram 426. “O acréscimo nas manifestações tipo denúncias demonstram a conscientização do cidadão quanto ao seu papel fiscalizador. Vale ressaltar que nem todas as denúncias foram procedentes, todavia todas foram avaliadas quanto aos requisitos de admissibilidade. Aquelas que demandaram investigação foram encaminhadas conforme preconiza o regramento jurídico”, afirmou o Secretário da Pasta.De acordo com a pasta, em 2019, as manifestações mais registradas foram de terreno privado com mato alto, entulho ou lixo (414); buracos no asfalto (338); iluminação (164); entre outras.Os números ainda apontaram que, dentre os atendimentos, 2.362 foram por telefone, 511 por site, 428 pessoalmente e 110 via e-mail.O canal oficial de relacionamento entre os cidadãos e a Administração Pública foi criado para que os membros da comunidade façam sugestões, pedidos, reclamações e até mesmo elogios aos serviços da municipalidade. O telefone é o 0800-770-3590.Além do atendimento tradicional ao público, que acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na rua Pará, nº 3227 (Patrimônio Velho), a Ouvidoria Geral do Município da Secretaria de Transparência e Controladoria da Prefeitura de Votuporanga proporciona atendimento online a população.Pela internet, o acesso ao órgão pode ser feito na página inicial do site da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br), por meio do ícone “Fale com a Ouvidoria”, sendo uma medida participativa e ágil.O processo é simples e consiste no preenchimento de um formulário, que pode ser feito de maneira anônima. O sistema permite acesso através de computadores e dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para facilitar o contato do munícipe com o órgão.