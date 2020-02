Nesta semana, serão oferecidas as aulas de origami, além de xadrez e um espaço para apresentações culturais

publicado em 04/02/2020

As aulas de xadrez voltam a acontecer todos os domingos (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, retoma as aulas de xadrez, oferece oficinas de origami e disponibiliza palco para apresentações livres no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.Às terças, quartas e quintas-feiras, das 17h às 18h, a educadora Graziella Fuscaldo ministrará a oficina de origami na Biblioteca Municipal “Castro Alves”.As aulas de xadrez voltam a acontecer todos os domingos, com o professor Edenilson Garcia, no 2° piso. Das 15h30 às 17h, a aula será voltada para turma iniciante e das 17h30 às 19h para turma avançada.Para o professor, é importante separar os grupos para motivar os que já sabem jogar xadrez e, ao mesmo tempo, oferecer uma atenção especial para quem está iniciando. “O xadrez gera interesse por vários fatores, e destaca-se por ser uma forma de interação e oportunidade de desenvolvimento de estratégia”.Além das aulas e oficinas, o auditório externo do Centro de Cultura e Turismo ficará disponível todos os domingos, a partir das 17h, como palco aberto para apresentações espontâneas de manifestações culturais; danças, música, apresentações de canto, entre outras. Basta comparecer no local e se manifestar.