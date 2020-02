A 14ª edição do Carnaval de Votuporanga será do dia 22 a 25 de fevereiro, com três opções de espaços: Pista, Camarote OBA e Camarote Premium

publicado em 10/02/2020

A 14ª edição do Oba Festival será de 22 a 25 de fevereiro (Foto: Divulgação)

No dia 17 de fevereiro, terminam as vendas do quarto lote do OBA Festival 2020, um dos maiores carnavais do Brasil. A partir do dia 18, os valores terão alteração. Por enquanto, é possível comprar em até 5x no cartão convites de pista por R$ 820,00, Camarote OBA R$ 1.180,00 e Camarote Premium by Café de La Musique R$ 1.850,00. Os três espaços contam com all inclusive e mais de 40 horas de festa com apresentações no palco principal e no trio elétrico.As vendas são feitas pelo site www.guicheweb.com.br/oba ou em endereços localizados em Araçatuba (Zapith Esportes), Bauru (Flipper Lanches), Barretos (Glad), Cuiabá (Centro Oeste Viagens), Franca (House Winter Eventos), Graal São Carlos, Graal Rubi em São Carlos, Goiânia (Divino Fogão), Presidente Prudente (4US Eventos), São José do Rio Preto (Iguatemi), São Paulo (Luz, Câmera Burger), Uberaba (Mens Camisaria), Uberlândia (Sunglass Hut), Ribeirão Preto (CVC) e Rio Verde (Lê Pinguê). Em Votuporanga, os pontos de venda são Guichê Web na Av. Vale do Sol, 5236 ou no Oba Store na Av. Antonio Frederico, 2184.Convites diáriosO famoso carnaval votuporanguense começará a vender no dia 10 de fevereiro os convites diários para os três espaços. Será possível comprar o Oba Festival para o dia desejado, sendo a pista por R$ 370, camarote Oba por R$ 530,00 e Premium por R$ 850,00.O pagamento poderá ser feito em até 5x no cartão nos pontos de venda de Votuporanga (Av. Antônio Frederico, 2184 ou Av. Vale do Sol, 5236), de São José do Rio Preto (Estande no Iguatemi Shopping, próximo ao Outback) ou Ribeirão Preto (CVC Viagens, Shopping Iguatemi, piso térreo).Oba FestivalA 14ª edição do Oba Festival será de 22 a 25 de fevereiro no Centro de Eventos “Helder Galera”. Para percorrer a avenida do Oba com shows no trio elétrico, foram confirmados Tomate, Batom na Cueca, A Zorra e Banda Eva. Para o palco, a organização anunciou Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ludmilla, Léo Santana, Zé Neto e Cristiano, Bonde do Tigrão, Cat Dealers, Chemical Surf, Monobloco, Kevinho, Dennis DJ, DJ GBR, Dilsinho, Thascya, Atitude 67 e Monobloco.