Carnaval de Votuporanga aposta em folia de ritmos e temas para cada dia de festa: Do Outro Mundo, Super-Herói, Pijama e Abadá; Convites estão no 4º lote

publicado em 14/02/2020

As vendas do quarto lote do Oba Festival terminam no dia 17 de fevereiro (Foto: Divulgação)

A uma semana do Carnaval, Votuporanga já se prepara para sediar o maior carnaval do Estado de São Paulo. O Oba Festival chega à 14ª edição de 22 a 25 de fevereiro com uma ‘maratona’ de cerca de 20 shows, 45 horas de música e noites temáticas.A grade do Oba Festival 2020 enaltece a pluralidade musical propondo uma folia por vários estilos musicais. Axé music, samba, funk, pagode, forró, sertanejo universitário e música eletrônica estarão bem representados no palco e também no trio elétrico. A ‘maratona’ de shows tem início no sábado, dia 22, com Ludmilla, Wesley Safadão, Chemical Surf, Bonde do Tigrão e Batom na Cueca. No domingo, dia 3, sobem ao palco e arrastam uma multidão atrás do trio elétrico Léo Santana, Gusttavo Lima, Dilsinho, Kevinho, A Zorra e DJ GBR.A animação da segunda-feira de Carnaval, dia 24, fica por conta do quinteto de apresentações formado por Monobloco, Cat Dealers, Atitude 67, Dennis DJ e Banda EVA. Por conta do sucesso da edição passada, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano volta ao palco do Oba Festival. Completam o line-up do último dia de evento: Tomate e Thascya.As vendas do quarto lote do Oba Festival terminam no dia 17 de fevereiro. A partir do dia 18, os valores terão alteração. Por enquanto, é possível comprar em até 5x no cartão convites de Pista por R$ 820,00, Camarote OBA R$ 1.180,00 e Camarote Premium by Café de La Musique R$ 1.850,00. Os convites diários custam R$ 370, camarote Oba por R$ 530,00 e Premium por R$ 850,00.Noites temáticasNo primeiro dia do Oba Festival 2020, dia 22, o tema será “De Outro Mundo”, fazendo alusão ao Mundo Oba e seus obanautas. Criatividade é a palavra de ordem. Já no sábado, dia 23, a temática escolhida foi ‘Super-Herói’. A festa será invadida por personagens que habitam não só o imaginário infantil, mas que também fazem a alegria dos adultos, por conta das lutas, superação e superpoderes. A tradicional festa do Pijama será na segunda-feira, dia 24. Os foliões podem soltar a imaginação e investir em shorts, pijamas coloridos e até pantufas.No último dia da festa, dia 25, será a vez dos foliões usarem o tradicional abadá, uma vestimenta que simboliza o manto sagrado da micareta. "Isso é feito anualmente e indica para os foliões as roupas ou fantasias que devem usar em cada dia. As peças não são obrigatórias, mas envolvem a todos numa grande brincadeira", afirma um dos organizadores Matheus Rodero.