publicado em 02/02/2020

O trabalho de nebulização contra a dengue foi reiniciado na cidade na semana passada (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm inquérito civil do Ministério Público do Estado de São Paulo investiga se houve omissão da Prefeitura de Votuporanga no combate à dengue no município. Por sua vez, o Poder Executivo recorreu e apresentou recurso com pedido de efeito suspensivo para o Conselho Superior do Ministério Público, que será encaminhado à São Paulo, para ser posto em pauta e julgado.Ao jornal A Cidade, a Prefeitura explicou que o inquérito civil é uma peça investigativa, em que o promotor apura a denúncia de eventual omissão do município no que tange as ações de prevenção ao aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue. “No documento, o município respondeu quais as estratégias adotadas no controle do vetor, ratificando o desabastecimento do inseticida (Malathion 44%) fornecido pelo Ministério da Saúde desde maio de 2019”, apontou.Ainda conforme a Administração Municipal, em recente Audiência Pública realizada em Votuporanga para tratar sobre o assunto, a diretora regional da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) de Rio Preto, Sirle Salloum Scandar, afirmou que as medidas de prevenção são o principal meio de controle ao vetor, e advertiu quanto ao uso do veneno. “O trabalho de base é o que tem de ser feito. É a eliminação de criadouros, é a conscientização da população, capacitar o próprio morador a vistoriar o seu imóvel, e eliminando qualquer recipiente que possa acumular água. Portanto, como último recurso é o controle químico, é a aplicação de inseticida”.O trabalho de nebulização contra a dengue foi reiniciado em Votuporanga na manhã da última quinta-feira após o abastecimento parcial do inseticida Malathion 44% para o controle da forma adulta do mosquito aedes aegypti. A ação é realizada com a aplicação do inseticida por meio da bomba costal, dentro da residência dos moradores.Neste primeiro momento, o inseticida será aplicado na Zona Norte, próximo ao Mini-hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, considerada área prioritária, por concentrar um grande número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue.