De acordo com a Saev Ambiental, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019 foram plantadas mais de 68 mil árvores

publicado em 15/02/2020

Mariana Grandizoli é uma das profissionais que procurou o Senac Votuporanga para se qualificar (Foto: Divulgação/Senac)

A área verde de Votuporanga cresceu nos últimos anos. De acordo com a Saev Ambiental, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019 foram plantadas mais de 68 mil árvores. Além de contribuir para preservação do meio ambiente e aumento da flora municipal, profissionais como jardineiros e paisagistas ganham destaque neste cenário.“O mercado de paisagismo tem crescido nos últimos anos. Além de ser uma qualificação rápida e que pode garantir renda extra, as pessoas estão se importando mais com as áreas verdes, valorizando estes espaços para a melhoria na qualidade de vida”, explica Geisa Morasutti, coordenadora da área de arquitetura e urbanismo do Senac Votuporanga.Neste âmbito, a unidade está com inscrições abertas para o curso Paisagismo – técnicas e projeto. Com duração de 160 horas, as aulas terão início em março e seguem até maio de 2020.Durante o curso, o aluno é habilitado para desenvolver projetos paisagísticos, atuando em equipes multidisciplinares nas etapas do projeto, implantação e manutenção. O curso também prepara o aluno para a prestação de serviços em estabelecimentos que comercializam acessórios paisagísticos.“Muitos profissionais que atuam no setor não possuem a formação necessária para desempenho das funções técnicas. O aluno formado pelo Senac Votuporanga pode realizar desde a elaboração da planta base até o desenho paisagístico do projeto. Além disso, também estará capacitado para realizar a gestão da ideia do cliente, efetuando orçamentos e a futura manutenção do espaço”, contextualiza Geisa.Mariana Grandizoli é uma das profissionais que procurou o Senac Votuporanga para se qualificar. “Esta é uma área que sempre me interessou. Como estava terminando a faculdade de arquitetura, aproveitei o curso para complementar minha formação”, explica.Ainda de acordo com Mariana, as aulas na instituição foram primordiais para entender as bases teóricas e práticas de atuação. “Ter contatos profissionais na mesma área é essencial, todos somos parceiros. Os jardineiros, por exemplo, possuem vasto conhecimento sobre plantas e cultivos, assim, podemos somar forças”, contextualiza.Para quem estiver interessado em se inscrever no curso Paisagismo – técnicas e projeto e conferir outras informações, basta acessar o Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga.