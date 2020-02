Pneumologista Dr. Wagner Moneda Telini deu detalhes sobre a doença da apresentadora Ana Maria Braga

publicado em 06/02/2020

Dr. Wagner Moneda Telini (Foto: Santa Casa)

A notícia sobre a doença da apresentadora da Rede Globo, Ana Maria Braga, abalou todo o Brasil recentemente. Ana Maria foi diagnosticada com câncer de pulmão, conhecido como adenocarcinoma, tumor mais conhecido na escala global.A Santa Casa de Votuporanga faz um alerta sobre o caso. Em conversa com o pneumologista Dr. Wagner Moneda Telini, ele ressaltou sobre os riscos da doença. “O câncer de pulmão está entre os três tipos mais prevalentes na população brasileira tanto em homem quanto em mulher. Está intimamente relacionado à exposição ambiental, dentre elas, a mais importante o tabaco”, disse.De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), estima-se que mais de 30 mil casos serão descobertos neste ano no Brasil, a maioria em homens. A taxa de sobrevida relativa em cinco anos para câncer de pulmão é de 18% (15% para homens e 21% para mulheres). Apenas 16% são diagnosticados em estágio inicial (câncer localizado), para o qual a taxa de sobrevida de cinco anos é de 56%.Dr. Wagner orientou que também que um fator de risco é a genética. “Aqueles indivíduos que têm pais, irmãos ou outros familiares de primeiro grau com antecedente de câncer de pulmão merecem investigação detalhada e vigilância de sintomas de alerta como tosse, eliminação de sangue no escarro e emagrecimento”, destacou.Ele ressaltou que pacientes que fumam há mais de 3 anos necessitam de radiografia periódica e consulta frequente com clínico geral para detectar precocemente.