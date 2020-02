Data tradicionalmente movimenta o comércio local

publicado em 08/02/2020

A abertura faz parte do calendário da ACV (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Neste sábado (8/2), o segundo do mês, às lojas de Votuporanga ficam abertas das 9h às 18h. A abertura faz parte do calendário da Associação Comercial de de Votuporanga- ACV e atrai, todos os meses, consumidores da cidade e toda a região.Quem compra nas lojas associadas encontra variedade, ofertas e diferenciais. Por meio do aplicativo "Descontos ACV", os consumidores encontram a relação dos estabelecimentos comerciais, endereço e formas de contato, bem como os benefícios oferecidos exclusivamente pelo app.Ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilhará de maneira rápida a oferta com os amigos e a família, gerando o QRCODE, que deverá apresentar na loja, respeitando a data de validade da promoção.Para baixar o "Descontos ACV" é só buscá-lo na loja de aplicativos do sistema IOS ou Android.