A promoção da Associação Comercial de Votuporanga será promovida entre os dias 27 de fevereiro a 14 de março

publicado em 19/02/2020

Presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, no lançamento (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga promoveu na manhã desta quarta-feira o lançamento da campanha Liquida Votu 2020. A ação foi realizada pela primeira vez no ano passado e retorna neste ano para o calendário do comércio local, sendo que será promovida entre os dias 27 de fevereiro a 14 de março.O lançamento da Liquida Votu 2020 foi aconteceu no auditório da ACV e contou com a presença de empresários e comerciantes, assim como representes de empresas parceiras da campanha, lideranças locais e imprensa.Para esta segunda edição, a campanha irá sortear um carro zero quilômetro e dez vales-compras de R$ 500 cada. Além disso, como já vem ocorrendo em promoções anteriores, a entidade também irá premiar os vendedores dos cupons sorteados com vales-compras de R$ 150.A campanha foi idealizada para impulsionar as vendas do comércio de Votuporanga em uma época que não era desenvolvido nenhum tipo de ação, uma vez que não existia uma campanha entre o Natal e o Dia das Mães.Os consumidores poderão a concorrer aos prêmios da Liquida Votu por meio das compras efetuadas em estabelecimentos participantes, sendo que receberam um cupom para ser preenchido. É importante ressaltar a necessidade de preencher todos os campos informativos do cupom para que ele seja validado.Outra novidade para garantir o sucesso da campanha, é o funcionamento do comércio. No mês de março, os estabelecimentos abrirão em horário especial no dia 7, que é o primeiro sábado do mês, e também no dia 14, que é o último dia da campanha. Nestas duas datas, o comércio funciona das 9h às 18h.Segundo o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, ao jornal A Cidade, a campanha do ano passado foi um sucesso e a expectativa para este ano é que a Liquida Votu 2020 também obtenha o mesmo resultado. “A campanha foi um sucesso e este ano a gente já viu as adesões bem superior as do ano passado, significa que as empresas viram que é uma liquidação que dá resultado”, ressaltou.Valdeci ainda afirmou que o comércio está preparado para receber os consumidores para a campanha, inclusive, todos estão estocados com produtos de qualidade e preços que agradem todos os clientes de Votuporanga e região.Em relação ao carnaval, o presidente disse que a campanha foi idealizada para acontecer pós-carnaval. “As lojas já estão em época de troca de estações, mudanças de verão e eles tem mercadorias que eles têm que tentar vender para poder ter novas aquisições, então pensamos nisso. No carnaval, chegam muitos foliões e nós também já temos tudo preparado para recebe-los”.Para atender a demanda de consumidores no feriado, o comércio de Votuporanga abrirá em horário especial. As lojas funcionarão das 13h às 18h na segunda-feira de carnaval. Já na quarta, abrirá após às 13h.