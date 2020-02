Liquidação do comércio de Votuporanga será de 27 de fevereiro a 14 de março

publicado em 18/02/2020

Este é o segundo ano da campanha, que em 2019 gerou resultados positivos para as lojas associadas (Foto: Reprodução)

A Associação Comercial de Votuporanga - ACV lança nesta quarta-feira (19/2), às 9h, em seu auditório, a Liquida Votu, que recebe apoio da patrocinadora master a cooperativa de crédito Credlíder. Este é o segundo ano da campanha, que em 2019 gerou resultados positivos para as lojas associadas."Criamos a campanha para atender uma demanda que percebemos do setor, porque é época de troca de coleção, por exemplo", destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.Quem comprar nas lojas participantes, que estarão identificadas com o cartaz da promoção, além de encontrar ofertas, concorrerá a um carro 0km Ford Ka SE 1,0 Hatch, patrocinado pela Credlíder, patrocinadora master da campanha, e também a 10 vale-compras no valor de R$ 500,00 cada. Os atendentes dos sortudos ganharão vales-compras de R$150.Idealizada pela ACV, a campanha ‘Liquida Votu’ recebe o apoio institucional da Airvo, Sebrae, Senai, Senac, Unifev, Prefeitura de Votuporanga e das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e também de Desenvolvimento Econômico.