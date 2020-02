Unidade, que funciona no Centro do Empreendedor, facilita a vida de quem precisa dar entrada em benefícios previdenciários, mas o atendimento precisa ser presencial

publicado em 19/02/2020

O posto do INSS Digital de Votuporanga, localizado no Centro do Empreendedor e gerido pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, tem sido constantemente acionado pelos votuporanguenses, e até mesmo por vários cidadãos residentes em outros municípios, em busca da concessão dos benefícios da Previdência Social. "É bom alertar que, aqui no Posto, só é realizado o atendimento presencial, ou seja, não existindo nenhum tipo de atendimento por telefone", explica Kelvilin Gonzales, a servidora pública responsável pelo atendimento na unidade. "Os agendamentos de atendimento, principalmente de perícias, somente são feitos na agência Central, pelo site ou aplicativo Meu INSS ou ainda pelo telefone 135", explica.Ela conta que o grande avanço deste modelo de atendimento do INSS Digital, "é a digitalização dos documentos apresentados pelo segurado, ou seja, nenhum documento fica mais retido pois, uma vez escaneada, a documentação exigida para a concessão do benefício é imediatamente devolvida ao usuário". Porém, a servidora esclarece que "o INSS Digital não pode prestar informações por telefone, nem agendar ou antecipar perícias médicas, bem como não preenche carnês de contribuição e nem pode fornecer informações sobre andamento, deferimento ou indeferimento de processos, já que é responsável apenas em dar entrada na solicitação dos benefícios", ressalta.É importante que o segurado apresente os documentos originais, como Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e carnês de contribuição, se houverem, assim como os documentos exigidos para a concessão de cada benefício. Kelvilin explica ainda que "vários tipos de procedimentos podem ser feitos diretamente pelo aplicativo ou site "Meu INSS", cujo cadastro é muito simples, e o sistema é auto-explicativo, bastando ao interessado ter em mãos seus documentos pessoais e a carteira de trabalho", detalha.Kelvilin esclarece ainda que desde o ano passado, "está funcionando o Serviço Social - Socialização de Informações pelo canal 135, que facilita a vida do cidadão que necessita de informações sobre os serviços do INSS", assinala. É bom adiantar que o fone 135 funciona, de segunda-feira à sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília), podendo ser realizados os serviços de requerimento de aposentadoria por idade urbana, de aposentadoria por tempo de contribuição urbana e de salário-maternidade urbano; solicitação de extrato previdenciário (Cnis); simulação de tempo de contribuição; histórico de crédito de benefício; Carta de concessão; Agendamento e resultado de perícia médica; extrato de empréstimo consignado e de Imposto de Renda, entre outros.Facilitar da vida do cidadãoPara Flávio Augusto Piacenti Junior, secretário do Desenvolvimento Econômico, "o INSS Digital de Votuporanga, um dos primeiros a serem implantados no país, é um grande facilitador da vida do cidadão, pois propicia a tramitação eletrônica de processos e a ampliação da recepção dos requerimentos, gerando mais economia e comodidade, já que os moradores não precisam mais ir até o centro da cidade, por exemplo, para apresentar a documentação exigida para benefícios como requerimento de aposentadoria".