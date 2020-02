“Eu vou fazer um negócio do meu jeito... Eu quero sair daqui só 7 horas da manhã", disse o cantor

publicado em 24/02/2020

Gusttavo Lima (Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm dos shows mais esperados do carnaval do Oba Festival foi o da noite deste domingo (23) com o cantor sertanejo Gusttavo Lima. A apresentação, como de costume, não decepcionou e animou o público presente na maior folia do interior do Estado de São Paulo.Durante a apresentação, um dos organizadores da festa, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, fez o convite para Gusttavo ser o embaixador do Festival em 2021. “É o artista número um do Brasil e no ano que vem o Oba vai completar 15 anos, então temos que ter o maior artista do país já confirmado”, falou.Gusttavo disse que não vai marcar outro show no mesmo dia da apresentação em Votuporanga no ano que vem. “Eu vou fazer um negócio do meu jeito... Eu quero sair daqui só 7 horas da manhã. Só se for desse jeito que eu aceito”, afirmou.