Stand up comedy e palestra-show foram algumas das atrações da programação de boas-vindas, promovidas nessa semana

publicado em 01/02/2020

Muita motivação e planejamento para 2020 marcaram dois dias de evento (Foto: Unifev)

O ambiente artístico do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo foi escolhido propositalmente para a recepção dos coordenadores, professores, gerentes e supervisores da UNIFEV e do Colégio Unifev, nessa semana. Muita motivação e planejamento para 2020 marcaram dois dias de evento.

No encontro da primeira noite, realizada na última terça-feira (dia 28), docentes e colaboradores presentes foram inspirados pela palavra do Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, que enfatizou a inovação como ferramenta essencial para os novos desafios acadêmicos.

Na oportunidade, o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), o advogado Celso Penha Vasconcelos, realizou uma breve prestação de contas das ações tomadas em 2019 e os resultados positivos conquistados até então. Além disso, apresentou o novo vídeo institucional de trabalho para este ano.

Segundo Vasconcelos, a recepção é um incentivo para começar 2020 com o pé direito. “Mostrar os resultados do último ano e apresentar as metas para este, do ponto de vista da Mantenedora, agrega ao objetivo principal: que é a melhoria contínua da qualidade de ensino que a Instituição oferece”, destacou.

Na sequência, para descontrair, o humorista Bruno Costoli subiu ao palco e fez o público se divertir com seu stand up sobre o cotidiano da vida escolar e universitária. Um show de humor que gerou expectativas para o segundo dia de evento.

Na quarta-feira (dia 29), o público retornou animado para assistir a palestra Educadores que dão um show, de Bianko. Uma apresentação excitante, que uniu experiências pessoais e mágicas.

Para o palestrante, “mais do que conhecimento e dedicação, os profissionais precisam colocar seus talentos para encantar as pessoas e dar um show no que fazem. Falo com educadores que são comunicadores, assim como eu. E hoje, em um mundo tão dinâmico, moderno e conectado, precisamos chegar pelos caminhos do coração”, concluiu.

Participante de todas as atividades, o coordenador do curso de Agronomia, Prof. Me. Fernando Delavale, disse que depois do período de descanso, é de máxima importância esse momento de confraternização. “Precisamos estar sempre motivados e buscando algo mais para voltar com tudo às aulas; e a UNIFEV deu essa excelente oportunidade para nós, docentes e colaboradores, de aperfeiçoar, aprender e crescer”, agradeceu.