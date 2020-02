Maria Cantoia comemorou aniversário e, ao invés de presentes, pediu doação para o Hospital

publicado em 17/02/2020

Maria Cantoia esteve na Instituição, ao lado do filho Denis Cantoia Figueiredo (Foto: Santa Casa)

A solidariedade é a marca registrada da Família Cantoia Figueiredo. Os empresários dedicam sua vida em contribuir com as entidades, especialmente com a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.Na quinta-feira (13/2), Maria Cantoia esteve na Instituição, ao lado do filho Denis Cantoia Figueiredo. O motivo da visita foi, mais uma vez, fazer o bem. Eles destinaram 12 cestas básicas para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias para pacientes e acompanhantes.Maria explicou sua contribuição. As doações são fruto de seu aniversário de 60 anos, comemorados recentemente. Ao invés de presentes, ela sugeriu cestas básicas. “Fui em um aniversário assim e achei um gesto muito lindo. Pedi a Deus para que, quando tivesse condições, pudesse colaborar com as entidades. Quando completei 60 anos, fiz uma festa exatamente assim e dividi as contribuições entre as instituições”, afirmou.O nutricionista João Carlos Bragato ressaltou a iniciativa. “Recebemos alimentos básicos como arroz, feijão e macarrão que nos ajudam a atender a nossa demanda. Cada doação reflete em economia, pois deixamos de comprar estes itens”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a Família Cantoia Figueiredo. “Não temos palavras para demonstrar nossa gratidão. Toninho e Maria são bem atuantes na comunidade e muito parceiros de nosso Hospital. Nesta 2ª edição do Show de Prêmios em prol à Instituição, eles cederam uma moto zero quilômetro e, juntamente com Ville Hotel Gramadão, Cytos e Noroaço, possibilitaram a campanha. Agora, estes alimentos, que servirão centenas de pacientes. Nosso muito obrigado por tamanho empenho a favor de nossa causa, de salvar vidas!”, finalizou.