publicado em 01/02/2020

João Vitor Graciano, 19 anos, está cursando o 3º período de Educação Física e, por meio da Ejunifev, conseguiu uma vaga de estágio (Foto: Unifev)

A Empresa Júnior da UNIFEV, mais conhecida como Ejunifev, viabilizou, em 2019, 600 oportunidades de estágio para alunos do próprio Centro Universitário de Votuporanga e de instituições parceiras.Há mais de 20 anos, a Ejunifev é a responsável por realizar a intermediação entre a UNIFEV e as empresas cadastradas pelo setor, que buscam por estudantes das mais variadas áreas de conhecimento.A Empresa Júnior também realiza o recrutamento, seleção e encaminhamento de entrevistas, bem como elabora as apólices, como forma de garantir a segurança e direitos dos universitários.João Vitor Graciano, 19 anos, está cursando o 3º período de Educação Física e, por meio da Ejunifev, conseguiu uma vaga de estágio em uma academia do município. O jovem contou que o processo foi bem simples e rápido.“Estou gostando bastante do estágio e agradeço por ter essa oportunidade já nos primeiros anos da graduação. Tenho certeza que a experiência agregará muito conhecimento na minha trajetória profissional”, disse.Para ter acesso às oportunidades de estágio, basta procurar a Ejunifev, localizada no pátio do Bloco 8 da Cidade Universitária. Semanalmente, as vagas também são divulgadas via Portal do Aluno e redes sociais da Instituição.O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12 horas e das 13h30 às 22 horas. Em período de férias, o setor atende em horários especiais.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9998 e no site: www.ejunifev.com.br.