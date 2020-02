Evento contou com pós-graduandos da Instituição, convidados e empresários de toda a região; encerramento foi realizado por Marcos Scaldelai

publicado em 03/02/2020

O encontro reuniu diversos participantes e atividades (Foto: Unifev)

No último fim de semana, o Centro Universitário de Votuporanga abriu suas portas para sediar um encontro de empreendedores. O I Meetup da Pós-Graduação UNIFEV, realizado do Bloco 1 da Cidade Universitária, promoveu conhecimento e networking entre empresários de Votuporanga e região, no sábado (dia 1°).Na ocasião, estiveram presentes o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, acompanhado do Diretor 1° Tesoureiro, Douglas José Gianoti; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano, o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi; e a coordenadora da Pós-Graduação, Profa. Ma. Edilene Simioli; além das curadoras da FEV e gestoras do Colégio Unifev, Adriana Naime Pontes Passoni e Terezinha Joana Carvalho de Amaral; empresários e pós-graduandos.O cronograma do evento contou com cinco trilhas de palestras, feitas por grandes empresários de sucesso: Angelo Bimbato (AME); Gleidys Salvanha (Google); Maíra Victorasso Alvarenga (RBA Elevadores); Amaro Rodero (Noroaço); Alexandre Parma (Vital Diagnósticos por Imagem); Oly Ramos (Ramos e Silva); Gentil Zanovello Affonso (Expresso Itamarati); e Olavo Tarraf (Grupo Tarraf).Para o Reitor, os convidados foram um conjunto excepcional de inspiração e informação em diversas áreas para os presentes. “Novas histórias são construídas baseadas no conhecimento. Que bom que temos isso agora e aqui. Aproveitem”, incentivou.Segundo Bruno Henrique, gestor do departamento de vendas da RM Exaustores, o objetivo do evento foi alcançado com sucesso. “O evento reuniu nomes de peso e isso é muito bom para nós, seja em gestão de processos, pessoas ou para ter uma visão geral do mercado, valeu a pena”, declarou.O Presidente da FEV enfatizou o compromisso da mantenedora em apoiar encontros que incentivem ainda mais os alunos da Instituição. “Nós temos a certeza que esse é o primeiro de uma série de eventos dessa natureza. A integração entre profissionais, pós-graduandos e universitários é fundamental para o Centro Educacional”, concluiu.O encerramento contou com a palestra de Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Rio-Preto, que já esteve em outras programações da UNIFEV e conquistou o público com sua história e experiências empreendedoras.Na oportunidade, a jornalista Fabíola Fiorentino aproveitou, também, para gravar o programa Seu Evento na TV. A atração da TV Unifev, que mostra o melhor dos eventos de Votuporanga e região, vai ao ar no dia 14 de março, às 13 horas, pelo canal 53.1.