Cidade

Direito da Unifev abre inscrições para curso de Garantismo Penal

Aberta à população, as aulas têm o objetivo de discutir as novas leis anticrime do país; inscrições abertas no site da Instituição

publicado em 06/02/2020

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990 (Foto: Unifev)



Com carga horária total de 8 horas, a extensão será aplicada pelo docente Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho. Nos encontros, os participantes poderão discutir e interpretar as leis aprovadas sobre abuso de autoridade e pacote anticrime.



Para o coordenador do Direito, Prof. Me. André Luís Herrera, as discussões no ambiente acadêmico são fundamentais. “A academia é o ponto alto de todo o conhecimento e inteligência. Não devemos nos furtar a tal discussão”, enfatizou.



Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/garantismopenal, até o dia 26 de fevereiro. O valor do investimento é de R$ 30, que pode ser parcelado em até duas vezes.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990. Por meio da sua graduação em Direito, a Unifev realizará o curso de extensão Garantismo penal e a política legislativa de contenção à criminalidade, voltado aos direitos humanos e à justiça social. Aberto à comunidade, os encontros serão realizados das 8h às 12 horas, nos dias 07 e 21 de março, na Cidade Universitária.Com carga horária total de 8 horas, a extensão será aplicada pelo docente Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho. Nos encontros, os participantes poderão discutir e interpretar as leis aprovadas sobre abuso de autoridade e pacote anticrime.Para o coordenador do Direito, Prof. Me. André Luís Herrera, as discussões no ambiente acadêmico são fundamentais. “A academia é o ponto alto de todo o conhecimento e inteligência. Não devemos nos furtar a tal discussão”, enfatizou.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/garantismopenal, até o dia 26 de fevereiro. O valor do investimento é de R$ 30, que pode ser parcelado em até duas vezes.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2020/02/direito-da-unifev-abre-inscricoes-para-curso-de-garantismo-penal-n59715