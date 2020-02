A intensificação será em todas as Unidades de Saúde, das 8h às 17h, e seguirá até o dia 13 de março em Votuporanga

publicado em 15/02/2020

A aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de sarampo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Setor de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde, realiza neste sábado (15/2) o Dia D de Vacinação Contra o Sarampo, das 8h às 17h. A intensificação será em todas as Unidades de Saúde e será voltado exclusivamente para crianças de cinco anos a adultos de até 19 anos, que não possuem a vacina em dia.A aplicação da vacina se dá por meio da tríplice viral, que além do sarampo, protege as pessoas da rubéola e caxumba.Além do Dia D de vacinação, a Secretaria da Saúde segue com a Campanha Vacinação Contra o Sarampo, nas Unidades, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, até o dia 13 de março. Importante ressaltar que algumas delas possuem horário estendido ou do trabalhador, ampliando o atendimento de pacientes.“Serão vacinadas todas essas pessoas incluídas no público-alvo que não foram vacinadas contra a tríplice viral, e quem não está com a vacinação em dia. É importante que essas pessoas ou responsáveis levem a sua caderneta de vacinação para ser avaliada pelo profissional de saúde da Unidade”, esclarece Danieli Fortilli, enfermeira responsável pelo Setor de Imunização da Secretaria da Saúde.A aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença.O sarampo é uma doença infecciosa aguda e viral, provocada pelo morbilivirus, com elevada transmissibilidade e que pode acometer pessoas de qualquer idade.Sintomas do SarampoOs principais sintomas do sarampo são: febre com erupções na pele, acompanhadas por tosse, coriza e/ou conjuntivite. Ao apresentar esses sintomas, o paciente deve evitar o contato com outras pessoas e procurar imediatamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou a Unidade de Saúde a que pertence.