CTMO e Senac seguem com inscrições abertas para curso de Modelista de Malharia

As inscrições podem ser realizadas na sede do Senac Votuporanga; curso terá início no próximo dia 17

publicado em 10/02/2020

O curso será oferecido de 17 de fevereiro a 25 de junho deste ano (Foto: Reprodução)

As inscrições podem ser realizadas no Senac Votuporanga, localizado na Rua Guaporé, nº 3221. Para realizar a matrícula, o candidato deve levar os seguintes documentos: RG e CPF.



O curso será oferecido de 17 de fevereiro a 25 de junho deste ano, de segunda a quinta-feira, das 13h às 16h30, no CTMO, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 4.497.



