O carro fumacê percorrerá alguns bairros da Zona Norte da cidade, área mais afetada e considerada prioritária, por concentrar um grande número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue

publicado em 19/02/2020

otuporanga registra atualmente mais de 2,1 mil casos de dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde, por intermédio do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez), juntamente com a Sucen/SP (Superintendência de Controle de Endemias) reiniciaram na noite desta terça-feira (18) em Votuporanga, o trabalho de combate ao Aedes aegypti, com o fumacê. Essa ação é realizada após o abastecimento parcial do inseticida Malathion 44% para o controle da forma adulta do mosquito Aedes Aegypti.A distribuição desse inseticida é feita somente pelo Governo Federal, que compra o produto e distribui para os Estados, que repassa aos municípios. Portanto, devido a quantidade limitada encaminhada ao Município, neste momento, o carro fumacê percorrerá alguns bairros da Zona Norte da cidade, área mais afetada e considerada prioritária, por concentrar um grande número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue.A Pasta aguarda nova remessa para a ampliação do trabalho e atendimento de novas áreas críticas.Desde 2019, o Ministério da Saúde interrompeu o fornecimento desse inseticida para diversos Estados. A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitando o inseticida para o Estado e continua reforçando o requerinento para novas remessas.Votuporanga registra atualmente mais de 2,1 mil casos de dengue.