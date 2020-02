Agentes da Secretaria de Trânsito estarão na Avenida Emílio Arroyo e Vicinal Ângelo Commar, organizando o fluxo de veículos

publicado em 19/02/2020

Com o objetivo de garantir mais segurança aos foliões e população em geral, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga definiu esquema de trânsito para o Carnaval. As ações foram definidas em parceria com as Polícias Militar e Rodoviária e DER (Departamento de Estradas de Rodagem).O acesso ao Oba Festival, no Centro de Eventos, será realizado pela Vicinal Ângelo Commar, e contará com o mesmo esquema de anos anteriores, sem cruzamento de veículos em nível, evitando acidentes e proporcionando mais segurança não só para quem vai prestigiar o evento como também para quem estiver passando pelo local.Os condutores que trafegam de dentro da cidade pela Avenida Emílio Arroyo Hernandes seguirão reto cruzando a Rodovia Péricles Belini (SP 461). Quem transitar pela SP 461 na direção Nhandeara/Cardoso deverá entrar na Emílio Arroyo, fazer o contorno na rotatória do Jardim Itália e retornar à Rodovia, seja para acessar o Centro de Eventos ou para se deslocar para as proximidades de Cardoso.Já aqueles que estiverem no sentido Cardoso/Nhandeara com objetivo de chegar à festa entrarão à direita, na vicinal Ângelo Commar. Os condutores com destino à Nhandeara farão um contorno no trevo de Parisi e retornarão à SP 461.Agentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Policiais Rodoviários estarão sinalizando e orientando motoristas no trecho da rodovia. Já os agentes da Secretaria de Trânsito estarão na Avenida Emílio Arroyo e Vicinal Ângelo Commar, organizando o fluxo de veículos.A novidade este ano é em frente ao Centro de Eventos. Quem trafega sentido Votuporanga-Parisi, não seguirá pela vicinal, devendo utilizar a alça de acesso. Já quem trafega sentido Parisi-Votuporanga utilizará a vicinal, que estará sinalizada com cones e sonorizador.Linhas de ônibusPensando na mobilidade dos foliões, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da empresa responsável pelo transporte público da cidade, oferecerá duas linhas de ônibus para o transporte até o Oba Festival. A tarifa será no valor de R$ 5.A linha 1 passará pela Concha Acústica, Hotel Real, Praça Santa Luzia, Ville Hotel Gramadão, Hotel Votuporanga Palace e Praça do Pozzobon. Já a linha 2 passará pela Praça São Bento, Hotel Revitalle, Hotel Firenze, Hotel Vale do Sol, Hotel Alvorada e Praça próxima ao Lanchopão.Os horários de ida entre sábado e segunda-feira serão às 19h, 19h30, 20h, 20h30 e 21h. Já no retorno serão às 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h e 7h30. Na terça-feira, os horários de ida serão às 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h. Já de retorno serão às 23h, 23h30, 0h, 0h30 e 1h.Transporte ColetivoVale salientar que na segunda-feira, o atendimento do transporte público urbano funcionará nos mesmos horários realizados aos sábados. Já na terça-feira, os horários serão os mesmos dos realizados aos domingos.