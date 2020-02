Hand grip e bioimpedância serão utilizados pelos universitários em suas atividades acadêmicas e em atendimentos à comunidade

publicado em 22/02/2020

Neste início de 2020, os alunos do curso de Nutrição da UNIFEV ganharam dois importantes equipamentos, que contribuirão diretamente com as atividades acadêmicas realizadas na Clínica-Escola da graduação. Os novos aparelhos: hand grip e bioimpedância permitirão aos universitários avaliações mais precisas e assertivas.Para a Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, coordenadora da graduação em Nutrição, as novidades beneficiam tanto os estudantes que terão a oportunidade de manusear os aparatos, quanto à comunidade que passa por consultas.“Estamos muito felizes em aplicar nossos conhecimentos com o auxílio de tecnologias de última geração. Sem dúvida, elas são fundamentais para a rotina de ensino-aprendizagem, em que os alunos estão inseridos diariamente. Com isso, a população que procura pelos serviços da Clínica também receberá atendimentos ainda mais completos”, destacou.O hand grip tem a função de medir a força muscular do paciente. Geralmente, é utilizado no tratamento de pessoas que passaram por traumas. Por sua vez, a bioimpedância realiza, de modo geral, uma avaliação completa da composição corporal do indivíduo, fornecendo índices detalhados de percentual de gordura, massa gorda, massa magra e água corporal total, entre outros.ATENDIMENTOSA Clínica-Escola de Nutrição da UNIFEV está com novas vagas abertas aos interessados em receber avaliação e orientação nutricional. Os atendimentos são gratuitos e realizados por alunos em regime de estágio, sob a supervisão da Profa. Ma. Letícia Barufi Fernandes.As consultas são individuais e personalizadas, conforme as necessidades observadas. De acordo com Letícia, também é feito um plano alimentar específico para cada caso, bem como uma lista de substituição de alimentos.Os agendamentos devem ser realizados diretamente na Clínica, localizada no Campus Centro (entrada pela rua Sergipe, esquina com a rua Rio Grande), ou pelo telefone (17) 3405-9999 - ramal 922.