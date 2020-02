Programação traz marchinhas e sambas a partir das 16h com o Grupo Musical Zequinha de Abreu

publicado em 22/02/2020

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” sediará uma matinê de carnaval neste domingo (23/2), das 16h às 17h30. A organização da festa é da Zequinha de Abreu, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A matinê será no Auditório externo do Centro de Cultura e contará com o Grupo Musical Zequinha de Abreu para animação.Com atrações musicais abertas a toda a população, a tarde de domingo será repleta de alegria com os bons e velhos costumes dessa época do ano. Entre o repertório, hinos como “Mamãe eu quero”, “Aurora”, “Jardineira”, “Doce de coco”, e muito mais. “O evento resgata o bom e velho carnaval tradicional, relembra grandes autores e compositores das marchas carnavalescas”, diz Tuca, maestro da Zequinha de Abreu.