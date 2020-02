O Grupo mescla estilos musicais diferentes de uma forma animada

publicado em 27/02/2020

O Bloco do Sargento Pimenta foi criado em 2010 (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Por meio do Circuito SP, Votuporanga receberá, logo após o Carnaval, no sábado, dia 07 de março, o show do Bloco Sargento Pimenta na Concha Acústica, às 20h30.A apresentação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa.O Bloco do Sargento Pimenta foi criado em 2010 como um grupo de 13 amigos que tinham duas paixões em comum: os Beatles e o carnaval. O grupo mostra que esse encontro resulta em samba e em muitos outros ritmos que estão no repertório como o maracatu, funk, marchinha, baião, ijexá, jongo e ciranda.Sargento Pimenta é composto pela banda – que ataca com duas guitarras, baixo, saxofone, trombone e dois trompetes – e pela bateria, com os tradicionais instrumentos de uma escola de samba, como surdo, caixa, repique, tamborim e agogô, além da pandeirola.