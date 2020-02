Jogo beneficente entre “As virgens” e “Camarões” foi realizado no domingo, em Cosmorama; entrada foi um litro de leite para o Hospital

publicado em 27/02/2020

A entrada para este duelo foi um litro de leite para o Hospital votuporanguense (Foto: Santa Casa)

Quem foi que disse que Carnaval não combina com solidariedade?!? O bloco de Carnaval de rua “As virgens” fez da folia mais um motivo para celebrar a saúde. A turma de Cosmorama aproveitou essa época de diversão para ajudar centenas de pacientes da Santa Casa de Votuporanga.Um jogo beneficente foi realizado no domingo (23/2), no estádio Atílio Vendramini. O bloco “As virgens” enfrentou “Camarões” com placar de três a zero. A entrada para este duelo foi um litro de leite para o Hospital votuporanguense.O vereador Fernando Marcelino (conhecido como Fernandão da Estação) explicou a iniciativa. “Há 10 anos temos esta partida e, nesta edição, o presidente Borges pensou em auxiliar a Instituição. A Santa Casa é a nossa referência”, disse.Por sua vez, Borges destacou que o objetivo é colaborar com os assistidos. “Quisemos ajudar quem realmente mais precisa”, complementou.A partida, além de movimentar o feriado prolongado, arrecadou 417 litros de leite. A turma veio em peso para entregar o mantimento. Além de Fernandão e Borges, estiveram presentes o tesoureiro do bloco “As virgens”, Michel, e as meninas Marjory e Mirella, de oito anos. Os mantimentos foram encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a paciente e acompanhantes.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Cosmorama. “Foi uma iniciativa muito bacana. Eles aproveitaram o Carnaval para fazer uma atitude solidária, pensando em nosso Hospital. Consumimos, em média, 100 litros de leite por dia. Este auxílio é muito importante para nós, reduzindo nossas despesas e humanizando ainda mais nossa assistência”, finalizou.