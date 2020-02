Participaram do treinamento 150 profissionais de saúde. As aulas foram aplicadas por quatro duplas de técnicos do Samu

publicado em 06/02/2020

Participaram do treinamento 150 profissionais de saúde (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As ações de controle ao Aedes Aegypti estão cada vez mais intensas em Votuporanga já que passa por uma epidemia desde maio de 2019. Com isso, mais uma atividade foi desenvolvida em prol da melhoria no atendimento dos casos suspeitos de dengue.O serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) realizou nos dias 29 e 30 de janeiro um treinamento voltado para os enfermeiros e técnicos das Unidades de Saúde. O tema foi “Suporte básico com ênfase na Dengue (Reanimação Cardiorrespiratória – RPC e Choque Hipovolêmico).Participaram do treinamento 150 profissionais de saúde. As aulas foram aplicadas por quatro duplas de técnicos do Samu, que ao longo da manhã compareceram as Unidades distribuídas pelos bairros da cidade.