Foram 150.777 consultas médicas e não médicas, além de 5.776 cirurgias; unidade se destaca no Estado

publicado em 18/02/2020

O ano foi muito produtivo para o Ambulatório (Foto: Santa Casa)

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Mais de Votuporanga fechou 2019 com 382.826 procedimentos. De acordo com dados da unidade, foram 150.777 consultas médicas e não médicas, além de 5.776 cirurgias e 220.312 exames.O ano foi muito produtivo para o Ambulatório. Está entre as cinco melhores empresas para trabalhar no Brasil, com o quinto lugar na categoria Clínica. O levantamento é feito pelo instituto mundial de pesquisa de clima, ambiente de trabalho e melhores práticas de gestão de pessoas.O “Great Place To Work” é uma consultoria global, presente em 61 países. São mais de 12 milhões de funcionários impactados e mais de 10 mil empresas transformadas. A metodologia mede através do Trust Index (ferramenta GPTW de Pesquisa) 5 Dimensões – Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem – nas 3 primeiras dimensões estão inseridas as afirmativas diretamente relacionadas à Liderança.Além disso, o AME Votuporanga conquistou acreditação de qualidade Nível 3 pela ONA (Organização Nacional de Acreditação), certificação com excelência e recertificação do ISO9001:2015. “Buscamos continuamente a padronização dos processos de atendimentos aos usuários, o incentivo à mudança de atitudes e de comportamentos, através do trabalho em equipe e do aprimoramento dos processos. Termos alcançado estes resultados é motivo de muita comemoração e de que estamos no caminho certo”, disse a gerente administrativa Marilza Cardi.Para este ano, o AME tem novas metas como manter as certificações (ISO e ONA), atualizar do planejamento estratégico e participar das campanhas de mutirão do Governo. “O AME tem como prioridade os colaboradores e os pacientes. Valorizar e prezar pelo bem-estar de todos são tarefas fundamentais para atingirmos nossos objetivos e superarmos nossos desafios. Estamos motivados em nossa causa”, complementou.No total, oferece 28 especialidades médicas e mais de 22 tipos de exames auxiliares de diagnóstico e terapêutica (confira relação abaixo).Possui 30 consultórios de atendimento ambulatorial multiprofissional, sala de emergência totalmente equipada para dar suporte às atividades diárias do AME, 2 salas de pequenos procedimentos e exames endoscópicos, além das áreas destinadas para exames de diagnósticos em tomografia computadorizada e ressonância magnética. Além disso, oferece o programa “Filho que Ama leva o Pai ao AME” aos sábados, das 7 às 13h.Os agendamentos de consultas são realizados pelos próprios municípios por meio do sistema informatizado da Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde).A unidade é administrada pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 13h. Está localizada na Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova – Votuporanga. Contato: (17) 3426-6000.Especialidades Médicas: Acupuntura, Alergologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Coloproctologia, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Infantil, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neonatologia, Neurologia, Neurologia Infantil, Obstetrícia (alto risco), Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pneumologia Infantil, Reumatologia, Uroginecologia e UrologiaEspecialidades Não-Médicas: Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e PsicologiaExames: Testes Alérgicos Contato/Puntura, Anátomo Patológico, Raio-X Simples, Mamografia, Ultrassom, Biópsias, Ecocardiografia, Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia, Nasofibrolaringoscopia, Retossigmoidoscopia, Audiometria/Imitanciometria, Eletrocardiograma, Eletroencéfalograma, Eletroneuromiografia, Espirometria, Holter, Mapa, Teste Ergométrico, Urodinâmica, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.