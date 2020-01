Grupos podem se inscrever para 35º Encontro Interestadual, que será realizado na Capela dos Santos Reis

publicado em 15/01/2020

Grupos podem se inscrever para 35º Encontro Interestadual, que será realizado na Capela dos Santos Reis (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Folia de Reis, tradicional festa popular que celebra o nascimento de Jesus, reunirá diversos grupos em Votuporanga, durante o 35º Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis. O evento será realizado no dia 26 de janeiro, último domingo do mês, a partir das 11h, na Capela dos Santos Reis, na Vila Paes.

Como acontece em toda edição, foram convidadas companhias de toda a região e também dos estados circunvizinhos. Em 2019, participaram do cortejo 18 companhias. O evento é uma promoção do Centro de Folclore e Cultura, realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

O presidente do Centro de Folclore e Cultura, Natal Rosa, informou que representarão Votuporanga as Companhias Garça Branca, Companhia do Divino e Companhia de São Gonçalo, do Mestre Eraclides Pimenta, além do Coral de Violas “A voz do sertão”, regido por Dorival Batista.

As companhias interessadas em participar do encontro ainda podem se inscrever na Secretaria da Cultura e Turismo, por meio do telefone (17) 3405-9670.

O Dia Municipal das Companhias de Reis integra o calendário oficial de Votuporanga desde 2016, sempre no último domingo de janeiro, conforme instituído pela Lei nº 5.653, de 26 de agosto de 2015.

Dentro das celebrações acontecem procissão, romaria, danças e o uso de fantasias e trajes especiais, que representam os personagens tradicionais do cortejo. As músicas são tocadas com instrumentos típicos da festa, como violão, viola, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco.