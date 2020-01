Alguns serviços e atendimentos médicos da Unidade de Saúde “Dr. Jonas Pires Corrêa”, no Pozzobon, serão transferidos pontualmente para outras Unidades de Saúde do Município

publicado em 21/01/2020

O Ambulatório de Atendimento para a Dengue conta com os serviços de acolhimento dos pacientes, atendimento médico, hidratação e a coleta de exames (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com o constante crescimento no número dos casos de dengue, não só no Município, mas em todo País, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Saúde vem realizando a implantação de novas estratégias, e uma delas é a otimização dos espaços e recursos existentes para a ampliação nos atendimentos dos casos de dengue que chegam aos serviços de saúde do Município.Portanto, a partir desta terça-feira (21/1), alguns serviços e atendimentos médicos da Unidade de Saúde “Dr. Jonas Pires Corrêa”, no Pozzobon, serão transferidos pontualmente para outras Unidades de Saúde do Município. Importante destacar, que os pacientes não serão prejudicados com a mudança, que é tão somente estrutural, e permanecerão a ser assistidos por seus respectivos médicos nesses novos locais.A medida pontual foi necessária para a estruturação do Ambulatório de Atendimento para Dengue que tem a finalidade de atender a grande demanda de pacientes ampliada pela epidemia da doença no Município. “Avaliamos que este espaço na Unidade de Saúde anexo ao Mini-hospital (“Fortunata Germano Pozzobon”) é o mais adequado, visto que, se necessário for, podemos contar com os serviços de urgência e emergência do Pronto-Atendimento”, explica a Secretária da Saúde, Márcia Reina.O Ambulatório de Atendimento para a Dengue conta com os serviços de acolhimento dos pacientes, atendimento médico, hidratação e a coleta de exames. “Os mesmos serviços dos quais dispomos nas Unidades de Saúde também estão sendo ofertados neste Ambulatório, devido ao grande número de atendimentos de dengue. O objetivo é desafogar a UPA e o Pronto-Atendimento do Pozzobon, disponibilizando neste Ambulatório um monitoramento e acompanhamento efetivos dos casos de dengue”.O atendimento no Ambulatório é referência para a Zona Norte da cidade, e os casos suspeitos de dengue serão encaminhados pela própria Unidade de Saúde do paciente. Vale ressaltar que os casos graves da doença continuarão a ser atendidos na UPA – 24 horas e Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”.Na Unidade “Dr. Jonas Pires Corrêa” serão mantidos os serviços de curativo, coleta de exames, dispensação de medicamentos e os Programas da Saúde da Mulher.Um funcionário da Unidade de Saúde “Dr. Jonas Pires Corrêa” foi destacado para a orientação dos pacientes sobre os novos locais de atendimento médico.A partir desta terça-feira (21/1) haverá alteração dos locais de atendimentos e consultas médicas na Unidade “Dr. Jonas Pires Corrêa”. As consultas médicas de Ortopedia serão redirecionadas para a Policlínica “Dr. Alberto Pesciotto”. A Unidade está localizada à Rua Santa Catarina, 3890 - Bairro: Patrimônio Velho.Já os atendimentos em Fonoaudiologia e Pediatria serão transferidos para o Consultório “Dr. Martiniano Salgado”, no Pró-Povo. A Unidade está instalada na Avenida Jerônimo Figueira da Costa nº 3530, e atende pelo telefone (17) 3423-4353.As consultas médicas com o Clínico Geral, assim como, os atendimentos da Sala de Vacinas serão encaminhadas para Unidade de Saúde da Família “Josephina Pirotello Pesciotto (Dona Nina)”, ao lado da Unidade “Dr. Jonas Pires Corrêa”. O endereço do “Dona Nina” é Rua Antônio Galera Lopes nº 2620, e o telefone é o (17) 3406-8102.