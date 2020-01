As Avenidas José Marão Filho e Nasser Marão foram contempladas com as árvores

publicado em 28/01/2020

Somente o programa realizou o plantio de 1.907 mudas do total apresentado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Saev Ambiental constantemente realiza a arborização urbana e o reflorestamento do Município. Recentemente, mais de 120 mudas de árvores foram plantadas em avenidas marginais da cidade, sendo 78 mudas de ipês na Avenida José Marão Filho, 48 mudas variadas (Lofantera, Aroeira pimenteira, resedá gigante e pata de vaca) na Avenida Nasser Marão.Além desses números, desde janeiro de 2017 até 18 de dezembro de 2019, foram plantadas 74.527 árvores, segundo o Placar da Árvore. O placar da árvore foi criado na intenção de deixar transparente o trabalho que a Autarquia vem fazendo, assim como, estimular o plantio de mudas por toda a cidade.As árvores são de suma importância nos centros urbanos. Contribui significativamente na redução das variações climáticas, auxilia na umidificação do ar, absorve parte dos raios solares e da poluição atmosférica, além de muitos outros.Dentro do Placar da Árvore são contadas as mudas plantadas por meio do programa “Disque Árvore”, criado em 3 de fevereiro de 2017. Somente o programa realizou o plantio de 1.907 mudas do total apresentado.Ao entrar em contato com a Saev Ambiental e solicitar o plantio de uma muda, é gerada uma OS (Ordem de Serviço) na qual constam as informações pessoais do interessado. Logo após, é feita uma análise por um engenheiro agrônomo sobre a fiação elétrica existente no local para a escolha de uma espécie adequada. O morador escolhe entre opções de mudas oferecidas e é feito o agendamento do plantio. Uma equipe da Saev Ambiental leva a muda até a residência, faz a abertura do quadro na calçada e planta a árvore.Ao todo serão oferecidas sete opções de mudas para o plantio em frente às casas, comércios e indústrias, sendo duas de porte pequeno para o lado que possui a rede elétrica: Ipê Amarelo do Cerrado e Magnólia; quatro de porte médio para o lado sem a rede elétrica: Lofantera, Magnólia-amarela, Melaleuca e Pata-de-vaca; e a Aroeira-pimenteira, que pode ser plantada nos dois casos.Interessados podem entrar em contato com a Saev Ambiental por meio do 0800 770 1950 ou 3405-9195 e pelo Atendimento Pessoal, na Rua Pernambuco, nº 4313 das 8h às 16h.