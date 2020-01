Moacir Bicharelli foi o grande contemplado do sorteio da campanha realizada pela Santa Casa de Votuporanga

publicado em 09/01/2020

A entrega dos prêmios aos ganhadores ocorreu na manhã desta quinta-feira (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga realizou mais um sorteio da campanha ‘Saúde que dá Prêmio’ e contemplou moradores que contribuem com a ação. Desta vez, o grande ganhador foi Moacir Bicharelli que residi na rua Tibagi e levou para a casa um carro 0KM.A entrega dos prêmios ocorreu na manhã desta quinta-feira e contou com a presença de diversas autoridades como o superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti e o superintendente adjunto Marcelo Marin Zeitune, além do vereador Daniel Davi e a pró-reitora da Unifev, Encarnação Manzano.Em conversa com o A Cidade, o ganhador do sorteio contou que colabora com a campanha há vários anos e esta é a primeira vez que é contemplado com um prêmio desses. “É uma maravilha, começar o ano deste jeito, ganhando um carro que eu não estava nem esperando. Nunca ganhei nada, está é a primeira vez e já de cara veio um ‘carrão’ desse”, contou entusiasmado.O “Saúde que dá Prêmio” também premiou com um notebook cada os vizinhos de Moacir, que também colaboram com a campanha. Orival Aparecido de Roco é o vizinho da direita e contou como foi ser surpreendido com o prêmio. Luiz Augusto da Silva Garcia, que é o vizinho da esquerda também incentivou a população para colaborar.Durante a cerimônia, o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, falou ao A Cidade sobre as premiações deste mês. “Além de você contribuir com o hospital com R$ 5, R$ 10 ou qualquer quantia, você está concorrendo a prêmios. No ano de 2019, foi arrecadado R$ 573 mil para o hospital, principalmente para os pacientes do SUS. Então estou muito feliz”, revelou.Torrinha ainda disse que é fundamental a participação da população para o desenvolvimento do hospital, já que as arrecadações são revertidas para a compra de materiais e medicamentos destinados aos pacientes, ainda mais aos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).“Ajudem para tentarmos aumentar este valor arrecadado, para que além de ajudar o hospital, estejam aqui concorrendo. Então, peço a população, encarecidamente, ajudar porque nós precisamos disso e um dia você pode precisar da nossa Santa Casa”, finalizou.Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5. Mais informações no setor de Captação de Recursos da Santa Casa, pelo telefone (17) 3405 9139.