publicado em 26/01/2020

Alien Cristina cuida de sua bebê Sophia e também doa leite materno para serem destinados para outros bebês (Foto: Santa Casa)

Da RedaçãoLogo que Sophia Eduarda Câmara Filho nasceu precisou de leite materno. Sua mãe, a dona de casa Allien Cristina dos Santos Câmara, 27 anos, não pôde amamentá-la de início por outros fatores. Sendo assim, a bebê foi acalentada por outra mãe, fato que a motivou a ajudar também outros recém-nascidos.“Hoje, eu amamento minha filha e também doo leite materno. Tenho a consciência de que fui ajudada e posso amparar outro bebê. Somos mães e solidárias ao mesmo tempo”.Allien teve uma gravidez tranquila. Mãe também do pequeno Davi Luka, de 6 anos, não imaginaria que a Santa Casa de Votuporanga passaria a ser sua “casa”.No dia 15 de janeiro, enquanto fazia suas tarefas domésticas, a bolsa estourou. No exato momento Allien estava ainda com sete meses de gestação.Sophia nasceu com 2,8 quilos e 47 centímetros. Ao receber a notícia que ao invés de ir para casa seria necessário que a bebê ficasse na UTI Neonatal para receber os devidos cuidados, foi um susto. “Eu não esperava, jamais imaginaria que um dia fosse precisar da UTI Neonatal”, disse.Os momentos em que passou no hospital fez com que a dona de casa tivesse uma força que jamais pensou ter. “Hoje tenho mais fé, me aproximei mais de Deus. As lutas nos fazem pessoas mais fortes”.Para ela, o segredo é não desesperar. “É somente uma fase, um período necessário para que minha bebê fique forte e possamos ir juntas para casa. Eu tive apoio da equipe médica e de toda minha família, o que nos motiva ainda mais a pensar positivamente”. (KB)