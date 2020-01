Processo Seletivo será realizado no domingo (dia 26); ao todo, a Instituição oferece 34 opções de cursos

publicado em 17/01/2020

A prova terá duração de três horas (Foto Unifev)

As inscrições para o Vestibular de janeiro da Unifev serão encerradas na próxima semana. Exceto para a graduação em Medicina, esta é a última chamada para ingressar nos cursos de Ensino Superior da Instituição, em 2020.

Os interessados podem se inscrever para o Processo Seletivo de duas formas: online (www.unifev.edu.br/ vestibular2020), até a próxima quarta-feira (dia 22); ou pessoalmente, na Central de Relacionamento de ambos os campi (Centro e Cidade Universitária), até às 12h45 do sábado (dia 25).

A prova será aplicada no domingo (dia 26), às 14 horas, somente na Cidade Universitária. Com duração de três horas, os conteúdos da avaliação serão comuns ao do Ensino Médio, atualidades e uma redação.

A Unifev oferece 34 opções de cursos, em diferentes áreas de conhecimento. A taxa de inscrição é de R$ 30, valor restituído em forma de crédito ao aluno aprovado que efetivar a matrícula.

Descontos

Como anunciado recentemente, os cursos da Instituição possuem uma nova política de valores, com descontos que chegam até 50%. As normas e condições para concessão dos benefícios podem ser consultadas pelo link: www.unifev.edu.br/descontos.

2º curso

Quem já possui um diploma de Ensino Superior não precisa fazer o Processo Seletivo da Unifev. Neste caso, o candidato interessado em cursar uma outra graduação, já pode garantir a sua vaga imediatamente, na Central de Relacionamento (opção válida para todos os cursos, exceto Medicina).

Enem

O mesmo é possível para quem já fez a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. As notas do Enem também são válidas para o ingresso direto na Instituição.

Mais informações podem ser obtidas pelo site (www.unifev.edu.br) ou pelo telefone e WhatsApp (17) 3405-9990.