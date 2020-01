Desemprego: o mês de dezembro foi bastante negativo na geração de empregos em Votuporanga de acordo com dados do Caged

publicado em 26/01/2020

São ruins os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de dezembro (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brOs números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, mostram que Votuporanga registrou saldo negativo na geração de empregos em 2019.Em todo o ano, ocorreram 10.918 contratações contra 10.959 demissões, resultando em um saldo de -41. Somente no mês de dezembro, foram 1.072 desligamentos e 789 admissões, portanto um saldo de -283.Também no mês passado, o setor da indústria de transformação admitiu 118 trabalhadores e demitiu 199: saldo de -81. A construção civil demitiu 119 trabalhadores e admitiu 32, resultando em -87 vagas.O comércio foi outro setor que mostrou saldo negativo em dezembro (-41 vagas), porque contratou 359 pessoas e demitiu 400. O setor de serviços também ficou no negativo (-69 vagas). São 279 contratações e 348 demissões. A Administração Pública dispensou 3 trabalhadores. No setor da agropecuária, uma pessoa foi contratada e três dispensadas, resultando em menos duas vagas.O Brasil fechou 2019 com o maior saldo de emprego com carteira assinada em números absolutos desde 2013. Dados do Caged de dezembro mostram que houve a geração de 644.079 novas vagas de emprego formal no país em 2019, o que significa 115 mil postos a mais do que o registrado em 2018. Com isso, o estoque de empregos com carteira assinada chegou a 39 milhões de vínculos – em 2018, esse número tinha ficado em 38,4 milhões.Todos os oitos setores da economia registraram saldo positivo em 2019. O destaque do ano ficou com Serviços, responsável pela geração de 382.525 postos. No Comércio foram 145.475 novas vagas e na Construção Civil, 71.115. O menor desempenho foi o da Administração Pública, com 822 novas vagas.As cinco regiões fecharam o ano com saldo positivo. O melhor resultado absoluto foi o da região Sudeste, com a criação de 318.219 vagas. Na região Sul, houve abertura de 143.273 postos; no Nordeste, 76.561; no Centro-Oeste, 73.450; e no Norte, 32.576. Considerando a variação relativa do estoque de empregos, as regiões com melhores desempenhos foram Centro-Oeste, que cresceu 2,30%; Sul (+2,01%); Norte (+1,82%); Sudeste (+1,59%) e Nordeste (+1,21%).Em 2019, o saldo também foi positivo para todas as unidades da federação, com destaque para São Paulo com a geração de 184.133 novos postos, Minas Gerais, com 97.720, e Santa Catarina, com 71.406.